TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı

Muhammen bedeli 325 milyon lira olarak belirlenen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'in mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerine yönelik ihale, 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek

28.06.2021 09:18:000
Paylaş Tweet Paylaş
TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerini satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerinden oluşuyor.

Muhammen bedeli 325 milyon bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 28 Temmuz 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Üniversitede sevindiren buluş

Üniversitede sevindiren buluş

Fed’in sözle yönlendirmeleri küresel piyasalarda rekorlar getirdi

Fed’in sözle yönlendirmeleri küresel piyasalarda rekorlar getirdi

‘Turizmde 2021 yazı harika geçecek’

‘Turizmde 2021 yazı harika geçecek’

Halka arzda bir erteleme daha

Halka arzda bir erteleme daha

Tesla’daki tüm hisselerini sattı

Tesla’daki tüm hisselerini sattı

Borsa, altın, döviz: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler

Borsa, altın, döviz: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler

Yorum Yaz