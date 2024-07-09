TMSF, üç varlığı daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Hazine mülkiyetinde bulunan, HES Hacılar A.Ş. ile Boyçelik Metal A.Ş. ve Bizim Menkul Değerler A.Ş.'yi satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Hazine mülkiyetindeki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi A.Ş.'ye ait Boyçelik Metal Sanayi A.Ş.'nin paylarını satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, HES Hacılar A.Ş.'nin Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 0,01 kuruş nominal değerli 30 milyar adet hissesi ile Boyçelik Metal A.Ş.'nin Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 27,49 oranındaki 1 TL nominal değerli 21,9 milyon adet Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi A.Ş. payları 22 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldı.

1 milyar TL katılım teminatı öngörülen ihaleye 26 Ağustos'a kadar teklif verilebilecek. İhale 28 Ağustos'ta yapılacak.

Aracı kurum da satılıyor

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bizim Menkul Değerler A.Ş.'yi de (BMD Menkul) satışa çıkarıldı. BMD Menkul'ün 1 TL nominal değerli 25 milyon adet hissesi 380 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldı.

Katılım teminatı 19 milyon TL olarak belirlenen ihaleye 12 Ağustos'a kadar teklif verilebilecek. İhale 13 Ağustos'ta yapılacak.







