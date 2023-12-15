Tofaş'ta üretime geçici ara veriliyor

İşçi ve işveren sendikaları arasında toplu sözleşme pazarlığının sürdüğü dönemde şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre üretim 14 Ocak'a kadar ara verilecek.

15.12.2023 10:50:440
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Tofaş'ta üretime geçici ara veriliyor

Tofaş, yıl sonu envanter sayımı ve bakım çalışmaları nedeniyle 27 Aralık-14 Ocak tarihleri arasında üretime geçici olarak ara vereceğini duyurdu.

Tofaş Türk Otomobil fabrikası, üretime geçici olarak verecek. İşçi ve işveren sendikaları arasında toplu sözleşme pazarlığının sürdüğü dönemde şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre üretim 14 Ocak tarihinde yeniden başlayacak.

Açıklamada, "Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 27 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 15 Ocak 2024 Pazartesi günü üretime başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.








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