TOFAŞ'tan 295,2 milyon euroluk kredi anlaşması

K0 model ticari araç yatırımı kapsamında imzalanan anlaşma çerçevesinde kredinin 31 Aralık'a kadar kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi.

20.12.2024 09:43:490
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TOFAŞ'tan 295,2 milyon euroluk kredi anlaşması

Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), K0 model ticari araç yatırımı kapsamında 295 milyon 187 bin euroluk finansman sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, kredi sözleşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, "4 Kasım tarihli özel durum açıklamasında belirtilen K0 ticari araç sözleşmesiyle bağlantılı olarak, planlanan ilave yatırımlar ile 276 milyon euro olması beklenen yatırımın finansmanı için, BNP Paribas Fortis SA/NV ve ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG (SACE Lenders) ile sigorta maliyetleri dahil 295 milyon 187 bin 165,78 euro tutarında İhracat Kredi Kurumu (ECA) kredisi sağlanmasına ilişkin sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kredinin 31 Aralık'a kadar kullanılmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, vadesinin Aralık 2032'de dolacağı bildirildi. "6 ayda bir anapara ve faiz ödemeli kredinin tahmini kullanım takvimi ve ortalama vadesi dikkate alındığında, belirlenen sürdürülebilirlik performans göstergelerinin gerçekleşme durumuna bağlı olarak, yıllık toplam maliyeti 6 aylık Euribor + yüzde 2,27-2,37 aralığında olacaktır" denildi.

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