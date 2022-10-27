Tofaş'tan 3. çeyrekte beklentilerin üstünde kâr

Tofaş, 2022 yılının 3. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 1,83 milyar TL’nin üzerinde 2,06 milyar TL net dönem kârı elde etti. Şirket 338 milyon TL ertelenmiş vergi gelirinin desteği ile piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Böylece şirket yılın ilk 9 ayında kârını geçen yıla kıyasla yüzde 145 oranında artırarak 5 milyar 64 milyon TL’ye çıkardı. Net kâr marjı ise 9 aylıklarda yüzde 12 seviyesine yükseldi.

FAVÖK cephesinde ise, piyasa beklentisi olan 2,51 milyar TL’nin hafif üzerinde 2,68 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece, şirketin 9 aylık FAVÖK marjı geçen yıla göre 1,0 puan artarak yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşti.

Tofaş’ın toplam satış gelirleri yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 114,6 artış kaydederek 42,1 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin yurt dışı satışları 20,2 milyar TL olurken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121,5, yurt içi satışlar ise 21,1 milyar TL ile yüzde 109,4 oranında artış gösterdi.

Türkiye’de otomotiv pazarında satışlar yılın ilk 9 ayında daralırken, Tofaş’ın toplam perakende satışlarında artış yaşandı. Tofaş’ın toplam perakende satışları, 2022’nin ilk dokuz ayında yüzde 7,6 artış kaydederek 98 bin 952 adet oldu. Tofaş’ın hafif araç pazarındaki payı 2022 yılı ilk dokuz ayında 2,5 puan artarak yüzde 19,0 olarak gerçekleşti. Fiat markası ise pazar lideri oldu.

Üretim hacimlerinde geçen yıla göre artış yaşandı

Tofaş’ın üretim hacmi, 2022 yılının ilk dokuz ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 186 bin 513 adet olarak gerçekleşti. Üretim dağılımı ise; 57 bin 851 adet Doblo, 31 bin 977 adet MCV ve 96 bin 685 adet Egea şeklinde gerçekleşti. Tofaş’ın yurt içi satış adedi beklentisi 145 bin – 155 bin araç, ihracat beklentisi 115 bin – 125 bin araç, üretim beklentisi 255 bin – 275 bin araç ve yatırım harcamaları tutarı beklentisi ise 50 milyon euro olarak revize edildi.