Togg CEO'su açıkladı: Kaç araç teslim edildi, fiyat artışı olacak mı?

Togg tarafından, Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde bir basın buluşması gerçekleştirildi.

Mehmet Gürcan Karakaş ve Togg ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, Togg'un üretim tesisleri de basın mensuplarına gezdirildi. Ayrıca Togg T10X'lerle ilk kez uzun mesafeli test sürüşü imkanı sağlandı.

"Günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa geldik"

Karakaş, basın buluşması kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk olarak tesisteki gövde bölümünde bilgilendirme yapan Mehmet Gürcan Karakaş, "Şu an bulunduğumuz birim, bizim gövde birimimiz. Üretim açısından baktığınızda gövde birimimiz var. Buradan çıkan araçların girdiği boyahane birimimiz var. Oradan da çıkıp montaj birimine gönderiyoruz araçları. Şu an içinde bulunduğumuz gövde birimimiz, 50 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan, içerisinde 209 robotun kullanıldığı ve robot kullanım oranının yüzde 90 seviyesinde olduğu bir birim. Biz burada aracın özellikle şasi ve metal aksamlarını birleştiriyoruz, kaynaklarını yapıyoruz ve ondan sonra bunların birbirleriyle ayarlarını tamamlıyoruz. Bu ayarlar tamamlandıktan sona otomatik olarak boyahaneye yönlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Tesiste her 3 dakikada bir araç çıkacak şekilde plan yaptıklarını belirten Karakaş, "Biz burayı üç dakikada bir araç çıkarmak üzere kurguladık. Bu soruyu bugün sorduğunuzda farklı bir cevap alırsınız, evvelsi gün farklı ve yarından sonra da farklı olurdu. Şu an itibarıyla günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa geldik. Olgunluk seviyesi zaman içerisinde gelişecek. Bu sadece bize özgü bir durum değil, çünkü yeni bir model çıktığında ya da yeni üreticinin üretimi de zamanla gelişen bir nokta. Bu seksen adeti, biz her faaliyetimizi neredeyse iki kez kontrol ederek, kalite kontrol süreçlerini birden fazla veya yavaşlatarak yapıyoruz. Kaliteden ödün vermek istemiyoruz. İkinci olarak, ekibi de hızla büyütüyoruz. Aramıza katılan arkadaşlarımız da yaparak öğrenmeleri gereken bir süreç içinde. Dolayısıyla şu an 40 araç çıkıyorsa örneğin, 2 hafta sonra bu 80’e çıkar ve sonraki dönemlerde de bu bahsettiğimiz 3 dakikada bir çıkacak seviyeye gelecektir." dedi.

"Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik"

Karakaş, T10X'lerin teslimat sürecine de değindi. Sürecin daha önce planlanan şekilde devam ettiğine dikkati çeken Karakaş, "Burada bizlerin de beklediğinin oldukça üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Nihayetinde 175 bin 500 başvuru oldu ön siparişlerimize ve bizim sürecimizde değişen bir nokta var o da biz önce Cumhuriyetimizin 100. yılına özel araçlarımızı hazırlamıştık. Depremin ikinci günü özel serinin uygulamasını durdurduk. Dolayısıyla sürecin içerisinde üretim planlaması açısından bir değişiklik oldu ama bu süreci aksatacak anlamda değil. Şu ana kadar 170’e yakın aracımızı teslim ettik ve bu teslimatları yaparken de şunu da düşünmemiz lazım; bize ilk siparişleri vermiş Devlet Malzeme Ofisi var, dolayısıyla o siparişler çerçevesinde teslimatları yapıldı ve daha sonra deneyim merkezleri oluşturduk ve sizlere, kullanıcılarımıza göstermek üzere onların kullanımı için araçlarımızı hazırladık. Artı kendi içimizde profesyonel bir test kullanıcılarımız var, onlara da araç veriyoruz." diye konuştu.

Gösterilen ilgiye kayıtsız kalmamak adına 2023 yılı için planlanan toplam üretimi 20 bin adetten 28 bine çıkardıklarını anımsatan Karakaş, "Ama diğer taraftan sistemin fiziksel, mekanik sınırlarını da zorlamamamız gerekiyor. Kaliteden ödün vermememiz gerekiyor. Dolayısıyla teslimat programımızı yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Mayıs ayı da belli temmuz ayı da haziran ayı da belli. Her şey planlarımız doğrultusunda devam ediyor." dedi.

"Servis sayısını yıl sonunda 30’un üzerine çıkarmayı planlıyoruz" Gürcan Karakaş, Togg'un boyahane birimine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Gövde biriminden çıkan araçların otomatik olarak boyahaneye transfer edildiğin ve burada boyanma işleminin yapıldığını anlatan Karakaş, buranın Togg için en değerli birimlerden biri ve Avrupa’daki en temiz boyahane olduğunu dile getirdi. Togg'un 27 servis noktası ve 8 de mobil servis aracıyla hizmet verdiğini ve servis sayısını yıl sonunda 30’un üzerine çıkarmayı planladıklarını belirten Karakaş, "Belki yeri geldiği için vurgulamakta fayda var, içten yanmalı otomobillerle kıyaslanacak bir servis ihtiyacı da yok. Yani şöyle ki elektrikli araçlarda ve özellikle bağlantılı araçlarda uzaktan bağlantı imkanıyla, yazılımların güncellenmesiyle hataları tespit edip o süreçleri de hızlandırabiliyorsunuz." diye konuştu.

"Sırada sedan ve Cross Coupe var" C-SUV olan T10X modelinin ardından 2024 yılının sonunda sedan gövde tipinin de pazara sunulacağını aktaran Karakaş, bundan 6 ay sonra da Cross Coupe modelinin devreye alınacağını bildirdi. Şu ana kadar yapılan teslimatlarla ilgili müşterilerden gelen geri bildirimlerin oldukça olumlu olduğunu dile getiren Karakaş, en fazla Gemlik renginin tercih edildiğini ve kendisinin de kişisel tercihinin Gemlik rengi olduğunu söyledi.

'Togg T10X İtalya'dan geliyor' iddialarını başlangıçta bir espri olarak algıladık

"Togg T10X'lerin İtalya'dan getirildiği ve Türkiye'de üretilmediği" yönündeki iddialara da değinen Karakaş, şunları kaydetti: "Bu iddiaları biz de okuyoruz. Başlangıçta ilk olarak biz bunu bir espri olarak algıladık. Öbür taraftan bunların arkası gelmeye başlayınca bir anlam da veremedik. Açıkçası bu işin gerçek anlamda hangi noktalara varabileceğini belki bu arkadaşlarımız düşünmüyor. Bakın şu an bu tesiste 2 bin 200 çalışanımız var. Bu çalışanlarımızla beraber buraya ürün, parça komponent tedarikinde bulunan iş ortaklarımız var. Nereden bakarsanız bakın şu an Türkiye'de bu iş için emek veren 8-10 bin insan var ve tamamıyla da bunu 8-10 bin insana karşı yapılan bir saygısızlık olarak düşünüyorum, bu benim kişisel düşüncem. Buna, böyle bir hayal ürününe niye ihtiyaç duyuluyor onu da anlamış değilim."

"Fiyatlarda bir değişiklik yok. Şu an için bir ihtiyaç görmedik"

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, basın test sürüşünün ardından tüm basın mensuplarının katıldığı toplantıda bir sunum yaptı. Sunumun ardından soruları yanıtlayan Karakaş, Togg'un bir araç havuzu olmadığını ve yeni siparişlerin gelecek yılın nisan-mayıs ayında yeniden başlayabileceğine işaret etti. Karakaş, T10X fiyatlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Fiyatlarda bir değişiklik yok. Şu an için bir ihtiyaç görmedik. Bu şu anlama gelmiyor. Fiyatımız yıl sonuna kadar sabit diye bir şey yok yani. Böyle bir böyle bir dünya yok zaten. Fiyatı pazar belirliyor. Ama şu anlaşılmasın yanlışlıkla, bunun özellikle altını çizmek isterim. Çok ilgi var diye fiyat arttırmak gibi bir şey yok bu dünyada. Sizi pazar anında cezalandırılır. O nedenle bizim kendimizi konumlandırmamız, pazardaki o endeksleri takip ediyoruz, ister tedarik zinciri olsun, ister her türlü bununla ilgili maliyete yönelik girdiler olsun... Bunların hepsini biz diğer profesyonel şirketler gibi profesyonelce takip ediyoruz ve ihtiyacımız olursa yeni bir fiyat listesi yayınlarız."