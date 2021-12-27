TOGG fabrikası havadan görüntülendi: Gemlik'teki tesiste son durum

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

27.12.2021 13:57:000
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TOGG fabrikası havadan görüntülendi: Gemlik'teki tesiste son durum

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı.

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"Togg" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.

Kayıtlarda, tesisin binalarının iyice belirginleştiği görülüyor.

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