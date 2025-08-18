Togg T10F için güncelleme: Menzili uzadı

Togg, Türkiye’de ön siparişleri toplamaya hazırlandığı yeni T10F modeli için bir güncelleme yayınladı. Togg T10F menzili ne kadar?

Elektrikli otomobil segmentinde Türkiye’de büyük ilgi gören Togg ailesi, şimdi bir yeni modelle genişliyor. Sedan gövde yapısıyla kullanıcıyla buluşacak T10F’in menzili netleşti. Aracın daha önceki menzili yaklaşık 600 kilometre olarak belirtilmişti.

Togg T10F'in menzilinin WLTP ölçümlerine göre 623 kilometre olduğu açıklandı.

Togg T10F, Tesla Model Y Long Range modeline kıyasla 37 kilometre daha uzun menzil sunuyor.

WLTP standartlarına göre 623 kilometrelik menzil sağlayan T10F, hızlı şarj performansıyla da öne çıkıyor: Sadece 28 dakikada bataryasını yüzde 20’den yüzde 80’e çıkarabiliyor. 218 beygir güç üreten elektrikli motoru ile 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede ulaşabiliyor.



İç tasarım açısından da teknoloji ön planda. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı yer alıyor; toplamda 41,3 inçlik dijital ekran alanı sunuyor.

ToggCare’in sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamaya göre T10F’in ön siparişleri eylül ayında alınacak ve teslimatlar aynı ay içinde başlayacak.