Togg'a zam geldi

Yerli elektrikli otomobil Togg'un yayınladığı yeni fiyat listesine göre, yerli otomobilin tüm versiyonlarına ortalama yüzde 16,5 zam yapıldı. Otomobilin en düşük fiyatı 1 milyon 430 bin lira oldu.

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, Mart ayında satışa sunduğu ilk modeli T10X’in fiyatını güncelledi.

Şirketin yayınladığı yeni fiyat listesine göre, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 227 bin 500 liradan 1 milyon 430 bin liraya, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 329 bin 500 liradan 1 milyon 550 bin liraya ve V2 RWD Uzun Menzil de 1 milyon 563 bin 500 liradan 1 milyon 820 bin liraya yükseldi.

Togg'un fiyatlarında belirlenen artış oranının, Kasım ayında elektrikli araç ÖTV matrah limitinde yapılan artış oranı ile aynı olması ise dikkat çekti. Kasım ayında elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında güncellemeye gidilmişti. 18 Kasım’da yapılan değişiklik ile motor gücü 160 kW'nın altında kalan otomobillerde matrah (vergisiz fiyat) limitleri artırılmıştı. Buna göre, en düşük ÖTV oranı olan yüzde 10'luk dilime giren elektrikli otomobiller için esas alınan matrah limiti 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarılmıştı.

8 ay içinde yüzde 50 zam

Togg'un fiyatlarındaki ilk güncelleme Temmuz ayında yaşanmıştı. Otomobilin Nisan ayında 953 bin TL olarak belirlenen başlangıç fiyatı, Temmuz'da yapılan güncelleme ile yüzde 26 oranında artmış ve 1 milyon 227 bin 500 liraya yükselmişti. Son gelen zam ile birlikte, rakamlar Togg'un fiyatının ilk satışa çıktığı günden bu yana geçen 8 ay içinde yüzde 50 artmış oldu.