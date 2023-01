TOKİ vade artış oranı belli oldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Memur maaş artışı yüzde 30 ama biz TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk, yani artış oranında yüzde 50 indirim yaptık" dedi.

Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında, Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan "Gölbaşı TOKİ Kura Çekimi"ne katıldı.



Kurum, Gölbaşı'na, İller Bankası eliyle 2,5 kilometrelik kıyı düzenlemesi yaptıklarını belirterek "800 dönümlük bir alanda, içerisinde kafelerden parklara, piknik alanlarından bisiklet yollarına kadar vatandaşımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayacağı Gölbaşı Millet Bahçemizi de söz verdiğimiz gibi mart ayında tamamlayarak hep birlikte açılışımızı gerçekleştireceğiz." dedi.



Bakan Kurum, bugün toplam 1545 konutun Gölbaşılı hak sahiplerini belirleyeceklerini belirten Kurum, "Ankara'mızda kura çekimlerini 2 Ocak'ta başlattık. Bugüne kadar 13 bin 309 hak sahibimizi belirledik. Dün ve önceki gün de Sincan Saraycık'ta 1626, Yenipeçenek'te 4 bin 800 konutun kuralarını çektik. İnşallah yarın da Mamak'ta 3 bin 645 konutun kuralarını çekeceğiz. Böylece Ankara'mızın tüm ilçelerindeki hak sahiplerimizi belirlemiş olacağız." diye konuştu.



Dünyanın sosyal devlet anlayışını rafa kaldırdığı bir dönemde yeni konutlar inşa ederek her gün binlerce konutun kuralarını çekmeye devam edeceklerini anlatan Kurum, binlerce vatandaşın konut sahibi olma sevincine, heyecanına, mutluluğuna şahit olmanın keyfini yaşayacaklarını söyledi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mart ayına kadar 81 ilin tamamında inşa edecekleri 250 bin konutun, 1 milyon arsanın ve 50 bin iş yerinin kura çekilişlerini tamamlayacaklarını belirterek "Ankara'mızda da Mamak'tan Sincan'a, Ayaş'tan Haymana'ya, Etimesgut'tan Bala'ya kadar 25 ilçemizin tamamında 18 bin 500 yeni yuva yapacağız. 100 bin konut yapılacak arsamızı Ankaralı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.



"TOKİ vade artış oranını 15,40'ta tuttuk"

Yeni konut ve finansman modeliyle başlattıkları yeni proje kapsamında 16 Ocak'tan itibaren uygun ödeme imkanlarıyla vatandaşların konut sahibi olmalarını kolaylaştıracaklarını belirten Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüklenici firmaların katkı ve destekleriyle bu projeyi yürüteceklerini söyledi. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hiçbir şekilde bu süreçte fiyat artışına müsaade etmeyeceğiz. Fiyat artışı yapanları bu kampanyaya dahil etmeyeceğiz. Burada asıl olan orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarıdır. Bunu da titizlikle takip edeceğiz ve her türlü yaptırımı yapacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Yine halihazırda TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce kardeşimizin beklediği bir haberi de buradan paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, TOKİ her yıl ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müjdeleri ile yüzde 30 oldu ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını 15,40'ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk.



Hatırlayacaksınız biz bu kampanyayı açıkladığımızda 'Vatandaş nasıl ödeyecek? TOKİ her yıl çok yüksek oranlarda zam yapacak.' diye tezvirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz biz sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık ve korumaya devam edeceğiz. Biz her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanındayız."



Ankara'nın bugün kaderine terk edildiğini söyleyen Kurum, "Ankara'nın, siyasetteki ikbal arayışlarının, politikadaki gelecek kavgalarının atlama noktası olmadığını" kaydetti. Kurum, "Ama kimse merak etmesin. Çünkü biz Ankara'yı liyakatsizliğe, ehliyetsizliğe, beceriksizliğin pençesine asla teslim etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.



Sağlıklı konutları, tarihe meydan okuyan güçlü yapıları, güçlü altyapısı, sosyal donatıları, parkları, bağları ve bahçeleriyle çocuklara özgüven ve mutluluk sunan bir Ankara hayali olduğunu belirten Kurum, "Buradan söz veriyoruz, muhteşem Türk şehirlerinin sembolü ve lideri olan bir Ankara için gece gündüz demeden çalışacağız. İnşallah 2023 seçimlerinden sonra azmimizi, gayretimizi, çabamızı milletimizin desteğiyle daha da artıracağız. Gölbaşı ve Ankara, 2023 seçimlerinde Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'mıza büyük bir destek verecek." diye konuştu.



Ankara'daki kuralarla bugüne kadar 13 bin 309 hak sahibi belirlendi

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da 2 Ocak’ta başlayan Ankara'daki kuralarda bugüne kadar 13 bin 309 hak sahibi belirlendiğini, bugün ve yarın Mamak’ta çekilecek kuralarla şehrin konut kuralarının tamamlanacağını ifade etti.



TOKİ'nin Gölbaşı'nda bugüne kadar yaklaşık 8 bin konut, okul, öğrenci yurdu, kamu hizmet binaları, ticari ünite ve cami gibi çok sayıda sosyal donatı inşa ettiklerini anlatan Bulut, "Bugün 250 bin sosyal konut kapsamında Gerder'de yapılacak 1545 konutun kuraları noter ve sizlerin huzurunda çekilecek ve bütün kuralarda olduğu gibi bu çekiliş de canlı olarak yayınlanacaktır. Bu konutlara müracaat eden 52 bin 192 vatandaşımızın 334’ü şehit ailesi, 6’sı gazi, 2 bin 412’si engelli, 4 bin 493’ü emekli, 23 bin 607’si genç ve 21 bin 340’ı da diğer kategorilerde müracaat etmiştir. Gölbaşı'nda inşa edeceğimiz bu 1545 konutun, 545'inin inşaatına başladık, hızla devam ediyor." dedi.