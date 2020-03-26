TOKİ ve Emlak Konut'tan taksit ertelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz." dedi.

26 MART, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
TOKİ ve Emlak Konut'tan taksit ertelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ülkedeki vaka sayısı 44'e çıktı: IMF'den yardım istediler

Ülkedeki vaka sayısı 44'e çıktı: IMF'den yardım istediler

'Devlerden biri olacağız'

'Devlerden biri olacağız'

"Koronavirüs Türkiye'yi fonlama koşulları ile etkiliyor"

"Koronavirüs Türkiye'yi fonlama koşulları ile etkiliyor"

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.