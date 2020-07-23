Tonguç'tan butik oteller kitabı

Tarihçi ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç, sayfalar arasındaki etkileyici fotoğraflar ile hayal gücünü tetikleyen yalın ve bilgilendirici anlatımıyla yaz tatili planlarınıza rehberlik ediyor.

“Butik Oteller... Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim”, Saffet Emre Tonguç’un 33 yıllık profesyonel yaşamının bir yansıması. Yazar 1 Haziran’da yola çıkarak, Eceabat’tan Antalya’ya Ege ve Akdeniz sahillerini 46 gün boyunca adım adım gezmiş. Yazdıklarını tek tek deneyimlediği “Butik Oteller... Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim” ortaya çıkmış.

“Butik Oteller... Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim” kitabının en önemli özelliği, “yeni normal” prosedürlerin uygulanmaya başlandığı dönemde otellerin aldığı önlemlerle birlikte en iyi hizmeti ve servisi veren, tamamıyla bağımsız deneyime dayalı bir şekilde hazırlanmış olması.

Saffet Emre Tonguç’un kaleme aldığı “Butik Oteller... Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim” yeni standartlar ve önlemlerle Türkiye’de turizm sektörüne hizmet kalitesinden ödün vermeyerek öncülük eden otelleri bir araya getiren bir kaynak niteliğinde. Kitapta bilinen otellerin yanı sıra beklenmedik, sürpriz oteller de karşınıza çıkacak, içinizdeki seyahat avcısını uyandırarak, rehberliği size devredecek.

Gittiğiniz yerlerde size turist olduğunuzu unutturacak “Butik Oteller... Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim“ de Tonguç’un alıştığımız üslubunu, Akdeniz ve Ege sahillerini, aynı zamanda denizin mavisini bulacaksınız.

Sayfalarını çevirirken kâh sevdiğiniz bir film setine kâh özgürce kendinizi dinlediğiniz bir akşam üstüne ışınlanacağınız, belki de “Cennetin Kapıları”yla karşılaşacağınız etkileyici bir rehbere hazır olun.