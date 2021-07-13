Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 78,4 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi mayısta aylık bazda yüzde 3,3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78,4 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 99 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,9 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,4 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 6 yükseliş gerçekleşti.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,8 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 74,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 yükseldi.

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