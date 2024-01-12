Toplam ciro endeksinde sınırlı artış

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Kasım 2023'te aylık bazda yüzde 3 arttı. Toplam ciro endeksi Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 66,1 arttı.

12.01.2024 10:54:080
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Toplam ciro endeksinde sınırlı artış

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 66,1 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında kasımda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,7, ticaret ciro endeksi yüzde 71,3, hizmet ciro endeksi yüzde 61,2 artış kaydetti.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Kasım 2023'te aylık bazda yüzde 3 arttı. Anılan ayda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 2,5, inşaat ciro endeksinde yüzde 3,8, ticaret ciro endeksinde yüzde 3,4 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 2,3 artış görüldü.

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