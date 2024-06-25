Toplantı notu tutan yapay zeka geliştirildi

Satış ekiplerinin görüşmeleri sonrasında toplantı notlarını sisteme girmelerinde gönüllü olmadıklarını belirten Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, Ekmob SFA’nın yapay zeka destekli çözümleriyle toplantıların dinlenerek, notların otomatik olarak aldığını açıkladı.

Toplantıların iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası olduğuna değinen Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, “Ancak toplantı notları almak, bu notları düzenlemek ve sonraki toplantıya hazırlanmak zaman alıcı ve yorucu bir süreç olabiliyor. Gördüğümüz en büyük problemlerden bir tanesi satış ekiplerinin toplantı sonrasında, toplantı ile ilgili notları CRM sistemlerine girme noktasında gönüllü olmamaları. İşte tam bu noktada, Ekmob SFA’nın yapay zeka destekli çözümleri devreye giriyor. Çözümlerimiz ile artık toplantılar dinlenirken, notları da yapay zeka alıyor.” dedi.

Toplantının içeriklerinde kayıplar yaşanabiliyor

Sistemin detaylarına ilişkin bilgiler veren Şener, “Toplantı notlarının gün sonunda veya hafta sonlarında excellerde, mail ortamlarında veya farklı CRM sistemlerinde yazılarak güncel bir şekilde tutulması bekleniyor. Bu tarz tutulan toplantı notlarında genelde kalite, içerik ve verilmesi istenen mesajlarda ciddi kayıplar olduğunu gözlemliyoruz. Müşterimizle yaptığımız bütün toplantının ses kaydını alıp yapay zeka ile analiz ederek toplantı esnasında aldığımız bütün bilgilerden bir özet çıkartabiliriz. Ayrıca bu toplantı esnasında konuşulması gereken önemli konularla alakalı geri bildirimler verebilir, toplantının bütün süreci skorlanabilir.” dedi.

Yapay zeka destekli toplantı notları işleri kolaylaştırıyor

Sistemle ilgili bilgiler de veren Şener, “Ekmob SFA’nın yapay zeka teknolojisi, toplantıları anında analiz ederek tüm önemli noktaları kaydederken, ekipler de toplantılarına odaklanabiliyor. Bu sayede, önemli bilgilerin kaçırılması veya not alınamaması gibi endişeler de ortadan kalkıyor. Toplantıdan sonra, yapay zeka tarafından alınan notlar otomatik olarak özetlenip, işletmeye sunulurken, bu özet, sadece toplantının ana hatlarını değil, aynı zamanda alınan önemli kararları, aksiyon maddelerini, bu aksiyon maddelerine ait görevlerin atamasını da içeriyor. Bunlara ek olarak toplantıda konuşulması gereken ama atlanmış konular varsa bu konular için de hatırlatıcı notlar kaydediliyor. Böylece, sonraki toplantıya hazırlanmak için gerekli tüm bilgilere kolayca ulaşmak mümkün oluyor” diye konuştu.