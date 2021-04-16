Tosyalı'nın 2,5 milyar dolarlık yatırımı son virajda

Tosyalı Holding tarafından İskenderun'da hayata geçirilen 2,5 milyar dolarlık yassı çelik üretim fabrikasının büyük bölümü tamamlandı

16.04.2021 15:14:000
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Tosyalı'nın 2,5 milyar dolarlık yatırımı son virajda

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Tosyalı Holding, İskenderun Sarıseki Tesisi’nde 2,5 milyar dolarlık yassı çelik yatırımının büyük bölümünü tamamladığını, böylece yılda 10 milyon tonluk üretim rakamına ulaşmış olacağını açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, yılda 4 milyon ton yassı çelik üretimi gerçekleştirecek olan Sarıseki Tesisi 1.300 kişiye doğrudan istihdam sağlarken, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık yassı çelik ithalatını da ikame edecek.

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