Toyota, Fransa'daki üretimini 2 hafta durduracak

Toyota, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde yaşanan sorunun ardından, Fransa'nın Onnaing kentindeki tesisinde üretimi 2 hafta süreyle durduracak.

21.08.2021 12:21:000
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Toyota, Fransa'daki üretimini 2 hafta durduracak

Toyota'nın Fransa'daki sözcülüğünden yapılan açıklamada, Onnaing'deki tesiste 23 Ağustos'ta başlaması planlanan üretimin, Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde yaşanan sorun sebebiyle 6 Eylül'e ertelendiği belirtildi.

Toyota Yaris'in üretildiği tesiste çalışan 5 bin personelden 4 bin 500'ünün bu süreçte geçici olarak işe ara vermesi gerekeceği kaydedilen açıklamada, söz konusu personelin bu süre zarfında maaşlarının yüzde 84'ünü alacağı aktarıldı.

* Toyota, çip sorunu nedeniyle 27 üretim bandını durduracak

Toyota'dan daha önce yapılan açıklamada, Japonya'da yaşanan çip tedarik sorunu nedeniyle firmanın ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici olarak durduracağı duyurulmuştu.

Açıklamada, bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağı bildirilmişti.

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