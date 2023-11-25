TP Petrol'den 'hisse satışı' açıklaması

Bazı basın-yayın mecralarında yayınlanan haberlerde, şirketin hisse satışı konusunda görüşmeler yaptığına ve nihai karar aşamasına gelindiğine ilişkin açıklama yapıldı.

25.11.2023 09:25:470
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TP Petrol'den 'hisse satışı' açıklaması

TP Petrol Dağıtım AŞ, hisse satışına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın mecralarında yayınlanan haberlerde, şirketin hisse satışı konusunda görüşmeler yaptığına ve bu görüşmelerde nihai karar aşamasına gelindiğine ilişkin birtakım asılsız bilgi ve iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin doğrudan adının geçmesi nedeniyle bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını tüm kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. Faaliyetlerine yüzde 100 Zülfikarlar Holding iştiraki olarak devam eden TP Petrol Dağıtım AŞ, her zaman müşterilerine en iyi hizmet ve ürünleri sunmaya odaklanmaktadır. Kamuoyundan, sadece şirketimizden yapılacak açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz."


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