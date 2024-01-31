Trafik cezasında indirimli ödeme süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığı'nın, Trafik İdari Para Cezası Düzenlenmesinde ve Tahsilinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine Resmi Gazete’de yayımlandı.

31.01.2024 09:32:500
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Trafik cezasında indirimli ödeme süresi uzatıldı

Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.


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