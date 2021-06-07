Trendyol ve Ahbap'dan müzisyenler için kampanya

'Ahbap Sahneye Ses Ver Destek Kartları'nı online platformu üzerinden satışa sunan Trendyol, 2 bin destek kartı satın alarak kampanyaya ilk katkıyı sağladı.

7.06.2021 09:50:000
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Trendyol ve Ahbap'dan müzisyenler için kampanya

Trendyol, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile gerçekleşen canlı yayında, müzisyen ve sahne emekçileri için destek kampanyası başlattı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Ahbap Derneği ile müzisyen ve sahne emekçilerine destek için el ele verdi.

"Ahbap Sahneye Ses Ver Destek Kartları"nı platformu üzerinden satışa sunan Trendyol, 2 bin destek kartı satın alarak kampanyaya ilk katkıyı sağladı.

Haluk Levent, Trendyol'un Instagram sayfası üzerinden gerçekleşen canlı yayında milyonlarca Trendyol müşterisini de kampanyaya destek olmaya davet etti.

Trendyol, satılan her bir kartın gelirini doğrudan Ahbap Derneği'ne aktararak milyonlarca müşterisi ile zor bir dönemden geçen müzisyen ve sahne emekçilerinin yanında olacak.

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