Tripadvisor'a göre 2022'nin en iyi 10 oteli: Türkiye'den 2 otel listede

Tripadvisor'ın her yıl düzenlediği Travellers' Choice Ödülleri'ne göre 2022'nin en iyi otelleri belli oldu. Travellers' Choice Best of the Best Ödülleri, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Tripadvisor'da yayınlanan her bir alt kategoriye özel gezgin yorumlarının ve puanlarının kalitesine ve miktarına göre belirleniyor. Listenin zirvesinde Kosta Rika'daki Tulemar Bungalows & Villas yer alıyor. Otel 2021'de 9. sırada yer alıyordu.

TÜRKİYE'DEN 2 OTEL İLK 10'A GİRDİ

CNN'nin haberinde "Bu yılın en iyi 10 oteli dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda ve Türkiye iki noktayı yakalayan tek ülke" yorumu yapıldı.İşte Tripdavisor'a göre 2022'nin en iyi 10 oteli:

1. Tulemar Bungalows & Villas: Manuel Antonio, Kosta Rika

2. Hotel Colline de France: Gramado, Brezilya

3. Ikos Aria: Yunanistan

4. Romance İstanbul Oteli: İstanbul, Türkiye

5. OMNIA: Zermatt, İsviçre

6. Kayakapı Premium Caves: Kapadokya; Ürgüp, Türkiye

7. Six Senses Laamu: Olhuveli Adası, Maldivler

8. Hamanasi Macera ve Dalış Tesisi: Hopkins, Belize

9. Padma Resort Ubud: Payangan, Endonezya

10. BLESS Hotel Madrid: Madrid, İspanya