Trump anketi: 70 yıldır bu oran görülmemişti

Başkan Donald Trump, görevdeki ikinci döneminin ilk 100 gününde modern ABD tarihinde en düşük onay oranına sahip başkan oldu.

Donald Trump, siyasi kariyerinin en güçlü anket sonuçlarıyla Oval Ofis'i geri kazanmıştı. Ancak bu anket sonuçları canını sıkacak türden. CNN anketine göre Amerikalılar şu ana kadar yaptıklarından memnun değil.

CNN'in haberine göre, Başkan Donald Trump, görevdeki ikinci döneminin ilk 100 gününde modern ABD tarihinde en düşük onay oranına sahip başkan oldu. CNN-SSRS anketine göre, Trump'ın onay oranı %41'e düşerek, 1953'ten bu yana bir başkanın ilk 100 günündeki en düşük seviyeye ulaştı. Bu oran, Trump'ın 2017'deki ilk dönemindeki %44'lük önceki rekorunu da geride bıraktı.

CNN "Trump'ın %41'lik ilk 100 onay oranı, en azından Dwight Eisenhower'dan bu yana (Trump'ın ilk dönemi de dahil) yeni başkanlar arasında en düşük olanı" diyor.

Habere göre Trump'ın başkanlık yönetimine ilişkin onay Mart ayından bu yana 4 puan ve Şubat ayının sonundan 7 puan daha düşük. Habere göre bu düşüşte ekonomi politikaları, dış politika (Rusya'ya karşı tutum) etkili. Trump'ın ekonomik konulardaki onay oranı, tarife planının uygulamaya konulmasının borsada oynaklığa ve endişelere yol açmasıyla Mart ayının başından bu yana önemli ölçüde düşmüş.

ABD'lilerin yüzde 55'i, Trump'ın başkanlıktaki ilk 100 gününden memnun değil

ABD'de yapılan bir diğer ankete göre, katılımcıların yüzde 55'i, Başkan Donald Trump'ın ilk 100 günündeki performansından memnun değil.

NBC News tarafından yapılan ankette, başkanlıktaki ilk 100 gününü doldurmaya hazırlanan Trump'ın, bu süreçteki performansı değerlendirildi.

19 bin 682 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 55'i Trump'ın başkanlıktaki ilk 100 gününden memnun değilken, yüzde 45'i memnun olduğunu dile getirdi.

Son zamanların tartışmalı konusu tarifelerde ise, katılımcıların yüzde 61'i Trump'ın bu konudaki politikalarını beğenmezken, yüzde 39'u "memnuniyetini" aktardı.

Trump'ın göç politikalarından memnuniyet duyulup duyulmamasıyla ilgili soruya katılımcıların yüzde 51'i olumsuz yanıt verirken, yüzde 49'u memnun olduğunu ifade etti.

"ABD yanlış yolda"

ABD'nin "doğru bir yolda" olup olmadığı sorusuna ise anket katılımcılarının yüzde 60'ı "yanlış yolda" yanıtını verdi.

Her 10 katılımcıdan 6'sı, ABD'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edenlerin vizelerinin iptal edilerek sınır dışı edilmesine karşı çıkıyor.