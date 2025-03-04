Trump, Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları nedeniyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltti.

Trump, geçen ay imzaladığı, ABD'ye gelen fentanil nedeniyle Çin'den ithalata yüzde 10 tarife getiren kararnamede değişiklik yaptı.

Kararnamede, Çin'in ABD'ye fentanil de dahil olmak üzere sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesinin, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturduğunu belirten Trump, Çin'in bu krizi hafifletmek için yeterli adımları atmadığını öne sürdü. Buna göre, Çin'den yapılan ithalata uygulanan tarife oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.

Trump, Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlayacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlayacağını bildirdi. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair soruları yanıtladı.

Honda'nın tarifelerden kaçınmak için Civic'in yeni modelini Meksika yerine ABD'nin Indiana eyaletinde üreteceğine dair habere yönelik soru üzerine Trump, Honda'nın ülkede üretime geleceğini ve bunun gibi duyurulacak başka birçok şirket olduğunu söyledi.

Trump, karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da başlayacağını anımsatarak, "Ancak daha da önemlisi, yarın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlayacak." diye konuştu.

Otomobil şirketleri ve diğer firmaların yapmaları gereken şeyin fabrikalarını ABD'de inşa etmek olduğunu belirten Trump, bu durumda gümrük vergisi uygulanmayacağını vurguladı.

Trump, "Kanada ya da Meksika'da otomobil fabrikası kuracak olanlara şunu söylemek isterim, bu işi yapanların burada inşa etmeleri çok daha iyi olur çünkü en çok satış yaptıkları pazar biziz." ifadelerini kullandı.

Tarifeler konusunda Kanada ve Meksika ile gece yarısından önce bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya cevaben Trump, tarifelerin hazır olduğunu ve yarın yürürlüğe gireceğini yineledi.

Para birimlerini zayıflatanlara tarifeyle karşılık verilecek

Trump, Çin'den ABD'ye büyük miktarlarda fentanil aktığını belirterek, Çin'e de yüzde 10 gümrük vergisine ek yüzde 10 daha tarife getirileceğini kaydetti. Arjantin ile olası bir serbest ticaret anlaşması düşünüp düşünmediğine yönelik soru üzerine Trump, bu konuya bakacaklarını ifade etti.

Trump, yen veya yuan gibi para birimlerinin zayıflatılmasının ABD'yi dezavantaja soktuğunu öne sürerek, bunu yapan ülkelere karşı tarifeleri yükselteceklerini belirtti. Çin ve Japonya liderlerini aradığını ve "para birimlerini düşürmeye ve parçalamaya devam edemeyeceklerini" söylediğini aktaran Trump, bunun yapılmasının ABD için adil olmadığını ve bunu gümrük vergileriyle telafi edeceklerini anlattı.

Trump, yüzde 20'ye yükselen Çin'e yönelik tarifelerde ne kadar yükseğe çıkmak istendiğine dair soruya, "Bu para birimleriyle ne yapacaklarına bağlı, misilleme anlamında ne yapacaklarına bağlı ki çok fazla misilleme yapacaklarını sanmıyorum." yanıtını verdi.