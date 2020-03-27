Trump ile Şi, koronavirüs salgınını görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsü salgınıyla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şi, Çin’de 80 binden fazla insanı etkileyen korona virüs salgını hakkında Çin’in ‘şeffaf ve açık olduğunu’ söyledi. Şi ayrıca, ‘ABD’nin ikili ilişkileri ilerletmek için önemli adımlar atmasını umduğunu’ dile getirdi.

Çin Devlet Başkanı, ABD’ye korona virüsüyle mücadelede ‘destek olmayı’ teklif etti. Trump ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı ile korona virüsü salgının ‘ayrıntılı olarak’ konuştuklarını söyledi.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Çin, çok şey yaşadı ve virüs hakkında sağlam bir anlayış geliştirdi. Yakından ve birlikte çalışıyoruz. Saygılarımızla!” Trump, daha önce Çin’i ‘şeffaf olmamakla’ suçlamıştı.