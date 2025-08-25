Trump: Intel için sıfır ödeme ile 11 milyar dolarlık kazanç elde ettik

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel'in yüzde 10 hissesini almasına ilişkin, hiçbir ödeme yapılmadan ülkeye yaklaşık 11 milyar dolarlık kazanç sağlandığını açıkladı.

Intel ile geçen hafta yapılan anlaşmaya yönelik Trump, "Intel için sıfır ödeme yaptım, değeri yaklaşık 11 milyar dolar. Hepsi ABD'ye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Trump, bu durumdan memnun olmayanları eleştirerek, ABD için böyle anlaşmalar yapmaya devam edeceğini belirtti.

Ayrıca ABD ile böyle kazançlı anlaşmalar yapan şirketlere de yardım edeceğini kaydeden Trump, "Hisse senedi fiyatlarının yükselmesini, ABD'yi daha zengin hale getirmesini görmek hoşuma gidiyor" ifadelerine yer verdi.

ABD, Intel'in yüzde 10 hissesini almıştı

Trump yönetimi, geçen hafta ABD'nin Intel'in yüzde 10 hissesini aldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirterek, "ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Intel'den yapılan açıklamada da Trump yönetimiyle ABD'nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırmak için "tarihi" bir anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, anlaşma şartlarına göre ABD hükümetinin Intel'in hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtilmişti. Hükümetin Intel hisselerinin 433,3 milyon adeti hisse başına 20,47 dolardan satın alacağı aktarılan açıklamada, bunun da şirketin hisselerinin yüzde 9,9'una denk geldiği kaydedilmişti.

Ayrıca açıklamada, hükümetin hissesinin, daha önce Intel'e yerli yarı iletken üretimini artırmak amacıyla hayata geçirilen "CHIPS ve Bilim Yasası" kapsamında tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ve şirkete tahsis edilen 3,2 milyar dolarla finanse edileceği belirtilmişti.