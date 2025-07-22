Trump Media'nın Bitcoin varlıkları 2 milyar dolara yaklaştı

Trump Media şirketi, yaklaşık 2 milyar dolarlık Bitcoin ve ilgili varlıkları elinde bulundurduğunu duyurdu.

Trump Media kurumsal hazinesi için 2 milyar dolarlık Bitcoin ve BTC ile ilgili menkul kıymetler satın aldığını açıkladı.

Halka açık şirketin BTC varlıkları, 3 milyar dolarlık likit varlıklarının çoğunu oluşturuyor. Trump Media, yaptığı açıklamada, Bitcoin’i “gelir elde etmek ve potansiyel olarak ek kripto varlıklar satın almak” için kullanmayı planladığını belirtti.

"Yardımcı Token ile sinerji yaratacak"

Trump Media CEO’su ve Başkanı Devin Nunes, “Bu varlıklar, şirketimizin finansal özgürlüğünü sağlamaya yardımcı oluyor, finansal kurumların ayrımcılığından bizi koruyor ve Truth Social ekosisteminde tanıtmayı planladığımız yardımcı token ile sinerji yaratacak” dedi.

The Truth Social’ın sahibi olan şirket, Bitcoin ile ilgili menkul kıymetler için opsiyon satın almak üzere yaklaşık 300 milyon dolarlık ek bir bütçe ayırmayı da planlıyor.

Trump Media’nın bu Bitcoin yatırımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın zaferiyle güçlü bir ralli yaşayan kripto varlıklara yönelik artan kurumsal ilginin en son işareti olarak görülüyor.