Trump, Powell'ı eleştirdi "Tam bir kaybeden" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, FED’in dün aldığı faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından FED Başkanı Jerome Powell’ı hedef aldı. Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarla Powell’a yönelik ağır ifadeler kullandı.

Trump, Fed’in faiz kararının ardından Jerome Powell’ı “Jerome ‘Çok Geç’ Powell yine yaptı yapacağını!!!” sözleriyle eleştirdi. Trump, ayrıca kendisini “ÇOK KIZGIN, ÇOK APTAL ve ÇOK SİYASİ” olarak nitelendirdi. Bu ifadeler, FED’in bağımsızlığına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Başkan Trump Powell’ın ABD’ye “trilyonlarca dolara” mal olduğu yönündeki iddialarını tekrarladı.

“Tam Bir Kaybeden” ve ABD’nin Ödediği Bedel

Trump, eleştirilerini daha da ileri taşıyarak Powell’ı “tam bir kaybeden” olarak tanımladı ve ABD’nin bu durumun “bedelini ödediğini” vurguladı. Bu sert açıklamalar, piyasalarda ve ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırırken, FED’in gelecekteki para politikası adımları üzerindeki baskıyı artırabilir.



