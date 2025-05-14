Trump: Putin Türkiye'de olmamı istiyor

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine ilişkin, Putin orada olmamı istiyor ve bu, bir olasılık." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine ilişkin, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin orada olmamı istiyor ve bu, bir olasılık." ifadesini kullandı.

Orta Doğu ziyareti kapsamında Katar'a doğru yola çıkan Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da basına açıklamalarda bulundu.

Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin "Putin orada olmamı istiyor. Bu, bir olasılık." dedi.

Başkan Trump, "Ben orada olmazsam (Putin) orada olur mu, bilmiyorum." diye konuştu.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar

Trump, Ukrayna ile savaşı ve "İran'a desteği" nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin soruya "Dediğim gibi, bu konuda konuşmak istemiyorum ancak her zaman ikincil yaptırımları göz önünde bulunduruyorum." yanıtını verdi.

Daha önce İran'a "ikincil yaptırımlar uygulayarak iflasa sürüklediğini" savunan Trump, o dönem kendisi başkan olsaydı 7 Ekim 2023'te olanların gerçekleşmeyeceğine ilişkin ifadelerini yineledi.

Trump, "Bildiğiniz gibi İran'a tekrar ikincil yaptırımlar uyguladım ve umuyorum ki doğru kararı verecekler. Öyle ya da böyle bir şey olacak. Nükleer silahlara sahip olamazlar. Bu nedenle bunu ya dostça ya da dostça olmayan şekilde yapacağız." dedi.

Trump'ın Şara ile görüşmesi

Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine ilişkin "Harika, genç, çekici, sert biri, güçlü bir geçmişi var. Savaşçı. İyi bir şansı var gibi görünüyor. İyi dostum (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile konuştum, (Şara'nın) başarılı olacağını düşünüyor. Burası (Suriye) yıkılmış bir ülke." ifadelerini kullandı.

"Biz olmasaydık esirler hayatta olmazdı"

Trump, ABD'nin Hamas ile uzlaşıya varması sonucu Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın 12 Mayıs'ta serbest bırakılmasına ilişkin, "İsrailliler de yoğun biçimde savaştı ama asıl başarı bize ait. Biz olmasaydık, Idan Alexander hayatta olamazdı. Biz olmasaydık esirlerin hiçbirisi hayatta olmazdı." dedi.

Bölge ülkelerine seyahatinde İsrail'i ziyaret etmemesi sorulan Trump, bölge ülkeleriyle iyi ilişkilerin İsrail'in lehine olacağını savunarak, "Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını İsrail'e bildirdiklerini" söyledi.

"Büyük bir kripto hayranıyım"

ABD basınında yer alan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir firmanın, Trump'ın kripto para birimini kullanarak anlaşma yaptığına ilişkin haberlerle ilgili Trump, "Bu konuda bir bilgim yok. Ancak büyük bir kripto hayranıyım." diye konuştu.

Trump, ayrıca "yapay zekaya inandığını" ve bu teknolojiye sahip olmaları gerektiğini söyleyerek bu konuda Çin'den önde olduklarını savundu.