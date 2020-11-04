Trump ve Biden çekişmesi, piyasalara nasıl yansıdı?

Dünyanın izlediği ABD seçiminde sonuçlar henüz kesinleşmemiş olsa da Trump zafere bir adım daha yakın olarak yorumlanıyor. Seçimler öncesinde Biden'ın zaferini fiyatlayan piyasalar, Trump'ın yeniden seçilmeye daha yakın taraf olmasına rağmen iyimser görünüm bozulmadı. Oluşan pozitif tabloda başa baş durumun Trump lehine dönmesiyle belirsizlik ihtimalinin azalması etkili oldu. Ancak saatler ilerledikçe sayıma ve sonuçlara dair net gelişmeler olmaması piyasalardaki risk iştahının bir miktar gerilemesine neden oldu. Bu gelişmeler ABD vadelileri ve Avrupa borsalarında elde edilen kazanımları sınırlıyor.

ABD hisse senedi vadeli kontratları oldukça sert yükselmesinin ardından geriledi, ancak oyların Trump lehine dönmesiyle birlikte tekrar yükselişe geçmişti. S&P ve Dow Jones vadelilerde artılar bir miktar zayıf kalsa da teknoloji hisselerinin oluşturduğu Nasdaq vadelide artılar yüzde 3'ün üzerinde. Avrupa borsaları da yükselişe ayak uydururken yüzde 1'in üzerinde primler dikkat çekiyor.

Belirsizliğin azalması fiyatlanıyor

Piyasa uzmanları, yatırımcıların var olan düzenin korunduğu bir seçim sonucunun siyasi belirsizliği azaltacağını fiyatlıyor olabileceğini ifade etti. Biden'in kurumlar vergisindeki indirimleri iptal etme olasılığının azalması da yatırımcılar arasında memnuniyet yaratıyor olabilir. Ancak seçimin kesin olarak sonuçlanana kadar geçen her saat piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Dolar, euro ve yuan karşısında güçleniyor



ABD başkanlık seçiminde Trump'ın zafere çok yakın olması, başta Çin ve Meksika gibi ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı. Meksika pesosu bir noktada neredeyse yüzde 4 değer kaybettikten sonra kayıplarını yüzde 3'e azalttı. Yuan dolar karşısında yüzde 0,8 değer yitirirken yuan/dolar kuru offshore piyasada 6,7362 seviyesine yükseldi. Başlıca para birimlerine bakıldığında euro yüzde 1 düşüşle Temmuz sonundan bu yana en düşük seviyeye indi. Euro/dolar kuru son işlemlerde yüzde 0,4 ekside 1.1660'tan işlem gördü.

Altın ve petrol yükselişte

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı gün içerisinde artıya geçti ver 1.910 dolara kadar yükseldi. Petrol ABD'de ham petrol stoklarının sert şekilde gerilemesinin ardından yaklaşık yüzde 2 yükseldi, ancak ABD seçimlerinin sonucunun belirsiz kalmasıyla oynaklık devam ediyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yaklaşık 39.85 dolar ile 40.70 dolar aralığında işlem gördükten sonra yüzde 2 artışla 40.51 dolarda bulunuyor. ABD hafif ham petrolü yüzde 2.1 artışla 38.46 dolarda bulunuyor.