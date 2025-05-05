Trump, yabancı filmlere de el attı: Yüzde yüz vergi

ABD Başkanı Trump, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilip ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini bildirdi.

5.05.2025 09:44:030
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Trump, yabancı filmlere de el attı: Yüzde yüz vergi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'daki film endüstrisinin çok hızlı bir şekilde "öldüğünü" belirtti.

Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğuna işaret eden Trump, "Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bunun diğer ülkelerin kasıtlı bir çabası olduğunu ve bu nedenle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayarak, tüm bunların yanında bunun bir mesaj ve propaganda da olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, "Bu nedenle Ticaret Bakanlığına ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Filmlerin yeniden Amerika'da yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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