Trump'a göre piyasalar ve borsa patlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, piyasalarda "sert düşüşün" beklenebileceğini ancak "karşılıklı tarifelerin" ülkesine trilyonlarca dolar sağlayacağını bildirdi. Tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri, ABD piyasalarından yaklaşık 3 trilyon dolar sildi. Son iki yıldır piyasalardaki yükselişe öncülük eden ve "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan şirketlerin hisse senetlerinin piyasa değeri dün 800 milyar dolardan fazla azaldı.

Trump'ın dün imzaladığı kararnameyle, ABD'nin ticaret yaptığı 185 ülkeye "karşılıklı tarifeler" uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurması dünya gündemine yerleşti.

Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, ABD'nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler dolayısıyla piyasalarda "sert düşüşün beklenebileceğini" söyledi. Trump, New York borsasının, tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri kaynaklı günü sert düşüşle tamamlamasını değerlendirerek, "Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak." dedi.

"Ekonomide çok fazla sorun vardı." diye konuşan Trump, ABD ekonomisini ameliyat edilmesi gereken bir hastaya benzetti. Trump, "Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak." ifadesini kullandı.

- "İyilik isteseydik, hayır derlerdi"

Trump, tarifelerden kaçınmak için ABD'de üretim yapmak isteyen şirketlerden "ülkeye trilyonlarca dolarlık yatırım" geleceğini savunarak, "Dünyanın geri kalanı anlaşma yapmanın bir yolunun olup olmadığını görmek istiyor." dedi.

Tarifeleri açıklamasının ardından ülkelerin kendilerini aradığını söyleyen Trump, "Yaptığımız işin güzelliği bu. Kendimizi sürücü koltuğuna oturtuyoruz. Bu ülkelerden bize bir iyilik yapmalarını isteseydik, 'hayır' derlerdi. Şimdi bizim için her şeyi yapacaklar." şeklinde konuştu.

Trump, ABD'de halihazırda çok sayıda üretim tesisi inşa edildiğine ve artık çok sayıda inşaat işi görüleceğine dikkati çekerek, tarifelerin "ABD'yi çok zenginleştireceğini" kaydetti.

- Geniş çaplı ticaret savaşı endişesi

ABD Başkanı Donald Trump, dün, ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere eşi benzeri görülmemiş gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı.

Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

New York borsası sert düşüşle kapandı

Trump ayrıca, 4 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan ve daha önce duyurulan yüzde 25'lik otomobil tarifelerini de detaylandırdı. Bu tarifeler kamyonetleri, motorları, lityum pilleri ve lastikler ve amortisörler gibi diğer parçaları da etkileyecek.

Bu durum, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri arttırdı.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleriyle günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 1700 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 3,98 azalarak 40.545,93 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 4,84 azalışla 5.396,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,97 kayıpla 16.550,61 puana indi.

ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı karşılıklı tarifelerin ardından pay piyasaları sert satış dalgasına maruz kaldı. S&P 500 ile Nasdaq endeksleri, 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı.

Analistler, piyasalarda son günlerde gümrük vergilerinin beklenenden daha düşük olabileceğine dair bir inanç olduğuna işaret ederek, açıklanan oranların piyasada fiyatlandırılan gümrük vergilerinden daha yüksek olduğunu belirtti.

ABD'nin önemli ticaret ortaklarına yönelik geniş gümrük vergilerinin tam kapsamlı bir ticaret savaşı korkusunu tetiklediğini söyleyen analistler, küresel ekonominin resesyona sürüklenme riskinin arttığını ifade etti.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 16 baz puan azalışla yüzde 4,03'e geriledi. Dolar endeksi de yüzde 1,7 kayıpla 102,07 seviyesine indi.

- ABD piyasalarından 3 trilyon dolar silindi

Tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri, ABD piyasalarından yaklaşık 3 trilyon dolar sildi. Son iki yıldır piyasalardaki yükselişe öncülük eden ve "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan şirketlerin hisse senetlerinin piyasa değeri de 800 milyar dolardan fazla azaldı.

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gümrük vergilerinin "çok iyi gittiğini" belirterek, piyasa çalkantısına dair soruya "Piyasalar patlama yapacak." yanıtını verdi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de tarifeler için bir muafiyet yapılmayacağını ve gümrük vergilerine karşı ülkelerin misilleme yapmasının etkili olmayacağını düşündüğünü kaydetti. Lutnick, diğer ülkelerin tarife ve tarife dışı engelleri düzeltmesi durumunda Trump'ın oranları müzakere edebileceğini aktardı.

Tarife açıklamaları sonrasında küresel tedarik zincirlerine sahip şirketlerin hisselerindeki düşüş dikkati çekerken, Apple'ın hisseleri yüzde 9'un üzerinde, Nike'ın hisseleri yüzde 14'ten fazla değer kaybetti.

Çoğunlukla ithal ürünlerin satışını gerçekleştiren perakendecilerden Five Below'un hisseleri yaklaşık yüzde 28 ve Dollar Tree'nin hisseleri yüzde 13 geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson enflasyondaki ilerleme ve istihdam piyasasına bağlı olarak mevcut sıkı politikayı daha uzun süre koruyabileceklerini veya politikayı gevşetebileceklerini kaydetti. Jefferson, bu yıl iş gücü piyasasında ılımlı bir yumuşama beklediğini aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da tarifelere ilişkin belirsizliğin ekonominin zayıflamasına neden olabileceğini söyledi. Belirsizliğin azalması ve enflasyonun gevşemesinin faiz indirimlerini kolaylaştıracağını dile getiren Cook, tarifeler dolayısıyla büyümenin yavaşlamasını enflasyondaki ilerlemenin durmasını beklediğini ifade etti.