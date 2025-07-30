Trump'ın Brezilya'ya uyguladığı gümrük vergisi kararı, limanlarda krize yol açtı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Brezilya’dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasının ardından, ABD’li ithalatçılar Brezilya mallarına yönelik siparişlerini askıya aldı.

30.07.2025 10:39:080
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Trump'ın Brezilya'ya uyguladığı gümrük vergisi kararı, limanlarda krize yol açtı

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi kararını açıklamıştı.

YENİ KARAR LİMANLARDA KRİZE YOL AÇTI

1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi beklenen karar, ülkenin en büyük limanlarında ciddi aksaklıklara yol açtı.

Yüksek gümrük vergilerinin etkisinden kaçınmak isteyen Amerikalı ithalatçıların Brezilya ürünlerine yönelik siparişlerini durdurması nedeniyle Rio de Janeiro Limanı'nda konteyner yığılmaları oluştu.

Rio de Janeiro Limanı’nda binlerce konteyner sevk edilmeyi bekliyor.

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