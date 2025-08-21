Trump'ın milyonlarca dolarlık yatırımı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, göreve başlamasından bu yana 100 milyon dolardan fazla tahvil satın aldığı ortaya çıktı.

The Guardian'ın haberine göre ABD Hükümet Etik Ofisi tarafından yayımlanan yeni belgeler, Trump’ın ocak ayında ikinci kez başkanlık görevine başlamasından sonra 600’den fazla finansal işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Belgelerde her işlem için kesin rakamlar yer almasa d Trump’ın Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Meta, Qualcomm, Home Depot, T-Mobile USA ve UnitedHealth Group gibi şirketlerin tahvillerini aldığı belirtiliyor. Ayrıca eyaletler, şehirler, ilçeler, okul bölgeleri ve çeşitli kamu kurumlarının ihraç ettiği tahviller de portföyde bulunuyor.

Trump’ın yatırımları, ABD yönetiminin ekonomi politikalarıyla doğrudan ilişkili olabilecek finans, enerji ve altyapı gibi sektörleri de kapsıyor.

Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili, Trump’ın yatırım portföyüne ilişkin zorunlu beyanları düzenli olarak yaptığını, ancak bu yatırımların yönetiminin üçüncü taraf bir finans kuruluşuna ait olduğunu açıkladı.

Oxford Economics analisti John Canavan, Trump’ın yüksek kaliteli ve yüksek notlu kurumsal ve belediye tahvillerine yöneldiğini, bunun da risk azaltmaya yönelik bir tercih olduğunu belirtti.

Haziran ayında yayımlanan yıllık mali bildirimde Trump, 2024 yılı için kripto para yatırımları, golf sahaları, lisans anlaşmaları ve diğer girişimlerden 600 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini beyan etmişti. Aynı raporda, Trump’ın toplam varlıklarının en az 1,6 milyar dolar olduğu kaydedildi.