Trump'ın otelinin önünde Tesla otomobil patladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde Tesla marka bir araç alev aldı.

Las Vegas polisi, "Trump International" otelinin önündeki aracın alev alarak patlaması sebebiyle yangın çıktığını bildirdi. Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı. Clark Bölgesi İtfaiyesi ise yaptığı açıklamada, "Trump International" otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını bildirdi. Açıklamada, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.



Musk'tan açıklama

Sosyal medyadaki görüntülerde yanan aracın Tesla kamyoneti olduğu görüldü. Tesla'nın sahibi ve Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Elon Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor" dedi.



Daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını kaydeden Musk, daha fazla bilgi edindikçe paylaşacaklarını aktardı. Musk, ikinci mesajında ise Tesla kamyonetinde patlamanın "büyük hava fişekler ya da bomba" nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti. Kiralanan araçla ilgili bir sıkıntı bulunmadığını aktaran Musk, "Uzaktan ölçümler, patlama anında araçta sıkıntı olmadığını gösteriyor" bilgisini verdi.



ABD basınından "terör soruşturması" iddiası

ABD basınında yer alan haberlerde ise olayın "terör saldırısı" kapsamında soruşturulacağı iddia edildi. Olayda 1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı öne sürüldü.



Musk, New Orleans saldırısı ile bağlantı olabileceğini iddia etti



Tesla'nın sahibi Elon Musk, New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.



Musk, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var" değerlendirmesinde bulundu.



Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek "Belki de bir bağlantı vardır" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin "tüm dünyanın alay konusu haline geldiğini" belirtti

Donald Trump, ABD'nin "tüm dünyanın alay konusu haline geldiğine" dikkati çekerek, ülkede yaşanan saldırıları "sınır sorunu ve zayıf liderliğe" bağladı.



ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından ABD'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Demokratları ve yetkilileri görevlerini yerine getirmemekle suçlayan Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur" ifadesini kullandı.



Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar" ifadelerine yer vererek, Başkan Joe Biden yönetimini suçladı.