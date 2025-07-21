Trump'tan WSJ'ye Sert Yanıt: "Piyasa Bensiz Çökerdi!"

Başkan Trump, Pazar günü Wall Street Journal'ın Hazine Bakanı Scott Bessent'in kendisini FED Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma girişiminden vazgeçirmeye çalıştığına dair haberine öfkeyle yanıt verdi.

Trump, bu iddiayı yalanlayarak şunları söyledi:

"WSJ, tipik olarak gerçek dışı bir haber yayınladı. Bunu bana kimsenin açıklamasına gerek yoktu. Piyasa için neyin iyi olduğunu ve ABD için neyin iyi olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. Ben olmasaydım, piyasa şu anda rekor yükseklerde olmazdı, muhtemelen çökerdi! O yüzden bilgilerinizi doğru alın. İnsanlar bana açıklamıyor, ben onlara açıklıyorum!"