'Trust İstanbul' ödülleri dağıtıldı

Vizyoner yaklaşımlar ve öncü teknolojik kullanımların paylaşıldığı “Trust Istanbul Visionary Talks Ideas & Experiences & Awards 2020”, 24-25 Haziran’da online olarak gerçekleşti.

Trust İstanbul’un web sitesi ile Youtube ve Facebook kanallarında yayınlanan ve binlerce izleyiciye ulaşan “Yenilikçi Bakış Açılarıyla Güven Veren Markalar Konferansı” ardından gerçekleşen ödül töreninde, 16 farklı sektörde güven veren markalar açıklandı. Covid-19 pandemi döneminde Türkiye’ye hizmet ödülü T.C. Sağlık Bakanlığı’na verilirken, Covid-19 Pandemi Döneminde Türkiye’ye En Çok Katkı Sağlayan Firma Özel Ödülü ise Arçelik’in oldu.

Türkiye'nin sağlık iletişimi ve teknolojileri alanında lider reklam ajansı Tazefikir, etkinlik alanında öncü ajanslardan FutureX Events, içerik partnerliğinde yüksek teknoloji girişimciliği konusunda hem küresel çapta hem Türkiye'nin önde gelen kurumlardan Hello Tomorrow Türkiye’nin bir araya gelmesiyle gerçekleşen Trust İstanbul 2020’de, 2 gün boyunca 30’a yakın değerli ismin ilham veren konuşması yer aldı.

Tüm sektörler güven ekseninde ele alındı

Trust İstanbul 2020’de, Corona salgını etkisiyle önce sağlık, ardından ekonomi ve teknoloji başlıklarında güven konuşuldu. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi sonrasında bizi nasıl bir dünyanın beklediği üzerine finans, sağlık, sigorta, bankacılık, telekomünikasyon, blockchain, güvenlik, mobil ödeme, e-ticaret ve daha pek çok alandaki fikir ve uygulamalar üzerine, güven ekseninde konuşmalar gerçekleşirken, kurumların geleceğe dair vizyonları da tartışıldı.

Tüm paydaşların ilgisini çeken oturum ve konuşmacılar

Trust İstanbul 2020 ile ilgili konuşan Tazefikir Grup Kurucu Başkanı Çağlar Gözüaçık, “tüketicilerin markalara ve kurumlara olan güveni ve beklentilerinin markaların stratejisini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekerek, Trust İstanbul etkinliği sayesinde, Türkiye’nin öncü kişileri ve kurumlarının güven ekseninde aynı platformda bir araya geldiğini” ifade etti.

Trust Istanbul Visionary Awards’ta; farklı kategorilerde halkın seçtiği en güvenilir markalar açıklandı.

Toplam 16 sektör ve kategoride Türkiye’nin en güven veren marka ve kurumlarının halk oylamasıyla seçildiği Trust Ödüllerinin kazananları, Türkiye genelinde, 75 ilde, 18-60 yaş arası, kategorinin kullanıcısı olan, %50 kadın %50 erkek olmak üzere ABC1C2 ses hedef kitle ve 1.400 kişinin halk oylaması ile Türkiye’nin öncü, bağımsız mobil araştırma şirketi Twentify tarafından yapılan online anketlerle belirlendi.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Arçelik’e Özel Ödül

16 sektörün yanı sıra “Covid-19 Pandemi Dönemi Türkiye’ye Hizmet Özel Ödülü”nün T.C. Sağlık Bakanlığı’na, “Covid-19 Pandemi Dönemi Türkiye’ye En Çok Katkı Sağlayan Firma Özel Ödülü”nün de Arçelik’e verildiği etkinlik için gerçekleşen araştırmada mobil cihazlarla anında ölçümleme metodolojisi kullanıldı.

ÖDÜLLER:

En Güvenilir Banka : T.C. Ziraat Bankası

En Güvenilir Özel Sağlık Grubu : Acıbadem Sağlık Grubu

En Güvenilir Ödeme Yöntemi : Visa

En Güvenilir Market Zinciri : Migros

En Güvenilir Sigorta Şirketi : Anadolu Sigorta

En Güvenilir Akaryakıt Şirketi : Shell Türkiye

En Güvenilir Online Alışveriş Sitesi : Trendyol.com

En Güvenilir Holding Grubu : Koç Holding

En Güvenilir Online Sipariş Uygulaması : Migros Sanal Market

En Güvenilir Sosyal Medya Platformu : Instagram

En Güvenilir Yardım Kuruluşu : Türk Kızılayı

En Güvenilir Kredi Kartı : Garanti Bonus

En Güvenilir Yerli Üretim Teknoloji Firması: Arçelik

En Güvenilir Telekomünikasyon Şirketi : Türk Telekom ve Turkcell (eşit oy ile)

En Güvenilir Yerli Üretim Otomotiv Markası: Mercedes-Benz

En Güvenilir İlaç Şirketi : Abdi İbrahim İlaç

Covid-19 Pandemi Dönemi Türkiye’ye En Çok Katkı Sağlayan Firma Özel Ödülü: Arçelik

Covid-19 Pandemi Dönemi Türkiye’ye Hizmet Özel Ödülü: T.C. Sağlık Bakanlığı

KONUŞMACILAR:

Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay: İş Yaşamında Artan Hız, Azalan Güven

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya: Tıbbın Güven Veren Güler Yüzü

'İnsana Güven' Kurucu/Yazar Metin Hara: Güven, İlham, Eylem

Tazefikir Grup Kurucusu, RYD Başkanı Çağlar Gözüaçık: Yeni Tüketiciyi Anlamak ve İletişimde Güven

T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Yeni Dünya ve Türkiye’nin İhracat Hamlesi

Amgen Türkiye ve Gensenta Gen. Md. Güldem Berkman: Covid-19 Sürecinde İlaç Sektörüne Güven

Bayer Tüketici Sağlığı Ülke Müdürü Taygun Günay: Tüketici Sağlığında COVID Sonrası ve Güven

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı: Daha Yeni Başlıyor

Karnaval Media Group Kurumsal İlişkiler GMY Olcay Akay: Duymak ve Güven Duymak

Essential Evolutions CEO Esen Girit Tümer: Yapay Zeka ve Gelecek

Hello Tomorrow CEO Timur Topalgökçeli: Yüksek Teknoloji Girişimciliği ile Güven ve Değer Yaratmak

Sunset Grill & Bar Kurucusu Barış Tansever: Ağırlama Sektöründe Güven Faktörü

Twentify Kurucusu İlker İnanç: Trust Awards Araştırma Metodolojisi

Türkiye İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt: Ülkeler ve Güven

Tarihçi / Yazar Saffet Emre Tonguç: Turizmde Güven

Hatalar Müzesi Küratörü Dr. Samuel West: Bazen Kazanırsın, Bazen Öğrenirsin

TEDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren: 5G Ne Zaman, Nasıl?

Abbott Diagnostics Genel Müdürü Yelda Ulu Colin: Tanıda Güven, Sağlık’ta Güven

JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş: Ticari Gayrimenkulde Güven

AR/VR Uzmanı ve Seri Girişimci Dr. Raymond Lo: AR ve VR ile Güven İnşa Etme

Pazarlamasyon.com Kurucusu Necip Murat: Bizi İyi İçerik mi Kurtaracak?

Girişimcilik Araştırmacısı ve Eğitimcisi Dr. Nettra Pan: Güvenin ama Doğrulayın

Rehber Köpekler Derneği Başkanı Av. Nurdeniz Tunçer: Toplumda Engellilere Güven

Arçelik Pazarlama A.Ş. Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi: Amade Olsun

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu: Hasta ile Hekim Arasında Güven