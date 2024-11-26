TSE ilana çıktı: Yeni personel alınacak

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 161 personel alımı yapacak. Başvurular 1 Aralık'ta başlayıp, 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE), personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak. Başvurular 1 Aralık'ta başlayıp, 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin http://www.tse.org.tr "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresleri üzerinden yapabilecek.

Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.







