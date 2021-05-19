TSKB'den güneş enerjisi projelerine 200 milyon dolar finansman

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın 20 yıla yakın bir süredir finansman sağladığı 330 yenilenebilir enerji projesinin 162'si GES projelerinden oluşuyor.

Toplamda 250 megavat kurulu güce 250 milyon doların üzerinde kaynak sağlayan TSKB, gelecek 2-3 yıl boyunca GES alanındaki yatırımlara yoğunlaşmayı ve bu alana 200 milyon dolar tutarında finansman sağlamayı hedefliyor.

Çatı üstü GES'lerin finansmanında, müşterilerine finansal kiralama hizmetleri sunan banka, bu projelere yönelik uzun vadeli kredi seçenekleri de sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Kurumsal Bankacılık Satış Müdürü Volkan Karaben, Türkiye'nin toplam kurulu gücü içinde TSKB tarafından finanse edilen GES payının ciddi oranda artabileceğini belirterek, "Türkiye'nin her coğrafyasındaki GES projelerini finanse etmenin yanı sıra uzman mühendislik ekibinin yatırım danışmanlığıyla projelerin sağlıklı ve verimli şekilde hayata geçmesini sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde kurulumu hızlı ve kolay yapılabilen, yoğun mesai veya işgücü gerektirmeyen GES yatırımlarına talep artacak." değerlendirmesinde bulundu.







