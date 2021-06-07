TÜBİTAK 71 personel alacak

TÜBİTAK, çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere 71 personel istihdam edecek. Başvurular 28 Haziran'a kadar yapılabilecek.

7.06.2021 15:51:000
Paylaş Tweet Paylaş
TÜBİTAK 71 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'a 9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.

Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden öğrenilebilecek.

Başvuruların 28 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ÜNLÜ&Co, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

ÜNLÜ&Co, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

OYAK yatırım halka arz sonuçları belli oldu

OYAK yatırım halka arz sonuçları belli oldu

Kahve yeni zirvesini gördü, bakır ve altın düştü

Kahve yeni zirvesini gördü, bakır ve altın düştü

Liderlerin aldığı en radikal kararlar

Liderlerin aldığı en radikal kararlar

Trendyol ve Ahbap'dan müzisyenler için kampanya

Trendyol ve Ahbap'dan müzisyenler için kampanya

Küresel piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı

Yorum Yaz