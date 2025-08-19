TÜİK: 2025 2. çeyrekte işsizlikte artış var

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı 2.çeyrek Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni asağıda bulunuyor:

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,6 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0, kadınlarda %11,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,9 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %32,1 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,5 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 35 milyon 469 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1, kadınlarda ise %36,3 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,9 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık artış ile %15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,7, kadınlarda ise %23,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %58,9'u hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 95 bin kişi, sanayi sektöründe 156 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 36 bin kişi, hizmet sektöründe 174 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,0'ı tarım, %20,3'ü sanayi, %6,8'i inşaat, %58,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,1 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,2 saat azalarak 42,1 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %32,0 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3,5 puanlık artış ile %32,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %22,1 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi.