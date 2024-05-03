TÜİK açıkladı: Enflasyon Nisan'da yüzde 70'e dayandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,60 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,80, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 55,66 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,64, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,83 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 3,18, Yİ-ÜFE yüzde 3,60 artış gösterdi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,80 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 15,61, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 55,66 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda TÜFE'nin yüzde 3,22 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağını hesaplamıştı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), nisanda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 74,68, imalatta yüzde 60,03 elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,79 ve su temininde yüzde 66,71 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,61, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 55,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,83 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 74,68, imalatta yüzde 60,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,79 ve su temininde yüzde 66,71 artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 54,88, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,83, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 66,35, enerjide yüzde 29,84 ve sermaye mallarında yüzde 66,33 artış görüldü.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,51, imalatta yüzde 3,26, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,30 ve su temininde yüzde 1,93 yükseliş gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,95, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,63, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,77, enerjide yüzde 5,08 ve sermaye mallarında yüzde 1,98 artış görüldü.

TÜFE'de ana harcama grupları



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,18, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,8 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 artış gerçekleşti.



Ana harcama grupları itibarıyla nisanda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 1,03 ile sağlık oldu. Nisanda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün olarak hesaplandı.



Yıllık değişimler



Nisanda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 51,2 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim olarak belirlendi. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 13'ünün endeksinde düşüş gerçekleşirken 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 123 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.



Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,24, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,57 olarak gerçekleşti.



Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında nisanda aylık bazda en az yükseliş, yüzde 2,82 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 75,81 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.