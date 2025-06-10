TÜİK açıkladı: Mayısta en çok kazandıran yatırım aracı

TÜİK Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları raporuna göre mayısta aylık en yüksek reel getiri TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,80 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Mayıs 2025 raporunu açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %0,86, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,80 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %0,80 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,62 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %0,37, Amerikan Doları %0,70 ve BIST 100 endeksi %2,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; külçe altın %1,74, DİBS %1,57, Euro %0,56 ve Amerikan Doları %0,23 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %1,53 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,00 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,55 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,13 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK BAZDA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise %24,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %16,38 ve Euro %1,98 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %0,68, Amerikan Doları %2,28 ve BIST 100 endeksi %27,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %5,83 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %7,27, DİBS %9,69, Amerikan Doları %11,14 ve BIST 100 endeksi %33,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.