Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetini güncelledi. Buna göre votka, kadın montu, düğün, nişan ve benzeri toplantılar için salon kirası sepete eklenen maddeler olurken, çocuk ayakkabısı kalemi çıkarıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı verileriyle birlikte enflasyon sepeti güncellemelerini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre 2024 yılında TÜFE mal ve hizmet sepetine yeni giren maddeler votka, kadın mont, düğün, nişan vb. toplantılar için salon kirası iken sepetten çıkan tek madde çocuk ayakkabısı (deri veya suni deri) oldu.



Makarna, süt, sigara, ayakkabı (kadın için), elektrikli süpürge, saklama ve muhafaza malzemeleri, diğer sağlık ürünleri, otomobil (dizel), otomobil (benzinli), köprü geçiş ücreti, tren ücreti (şehirlerarası), uçak bileti ücreti, sportif faaliyetler için yapılan ödemeler, özel televizyon ve çevrimiçi yayın hizmetleri, magazin ve dergiler ve saat maddeleri altında kapsanan madde çeşitleri ve madde çeşit ağırlıkları güncellendi.



Türkiye geneli için tahmin veren TÜFE’de 2024 yılında 81 ilin tamamı ve 227 ilçe kapsamında, 28 bin 852 işyeri ve 5 bin 246 konuttan (kira) 406 madde, 913 madde çeşidi için her ay yaklaşık 608 bin 594 fiyat derlenecek.