TÜİK Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ayrıldı, ilişkili kuruluş oldu

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kuruluş olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilişkili kuruluş yapısına dönüştürüldü.

Ekonomik reform programında öngörülen, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilişkili kuruluş yapısına dönüştürülmesiyle ilgili düzenleme yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TÜİK ilişkili kuruluş yapısına dönüştürüldü.

Kararnameyle 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 598. maddesi değiştirildi.

İlgili maddede Türkiye İstatistik Kurumu için "Özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan düzenlemeyle başkan yardımcıları dışındaki personelin atanması için TÜİK Başkanı'na yetki verildi.

Huzur hakkı ödemesi 2'den 4'e çıkarıldı

Kurumun Hukuk Müşavirliği de Hukuk Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak yapılandırıldı.

Danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve inceleme araştırma gruplarında görev alacaklara ödenecek huzur hakkına ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre daha önce ayda en fazla iki olan huzur hakkı ödemesi dörde çıkarıldı.

Bölge müdürlükleri de düzenlendi

TÜİK'in bölge müdürlüklerinin merkezleri, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edime, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Siirt, Trabzon, Van ve Zonguldak olarak belirlendi.

İLİŞKİLİ KURULUŞ NEDİR?

Devlet yapılanmasında yer alan İlişkili kuruluşlar, ayrı tüzel kişiliği olan ancak bakanlıkla herhangi bir hiyerarşik ilişkisi olmayan kuruluşlar olarak tanımlanıyor. Özerk olan ilişkili kuruluşlar bakanlığın denetimine tabi bulunmazken ilişkili Kuruluşun bakanlıklarla ilişkilendirilmesi, idari koordinasyon sağlanması için söz konusu oluyor.