Tüketici derneklerinden ramazan alışverişi uyarısı

Tüketici dernekleri, vatandaşlara, ramazan ayı alışverişinde ürün fiyatlarını, son kullanma tarihlerini kontrol etmesi ve ihtiyaçtan fazla ürün almaması yönünde uyarıda bulundu.

Vatandaşlar, ramazan ayının yaklaşmasıyla iftar ve sahurda tüketilecek gıda ürünlerinin alışverişine odaklanırken, bu dönemde gıda ürünleri yanında, bu ürünlerin yer aldığı ramazan kolileri de talep görüyor.

Market ve e-ticaret platformları ramazan paketlerini çeşitli kampanyalarla satmaya başlarken, ürünlerin fiyatları da paket içeriğine göre değişiklik gösteriyor.

Bu paketlerde, meşrubat, makarna, bakliyat ürünleri, salça, sıvı yağ, çay ve şeker gibi temel gıda maddeleri yer alıyor. Kimi paketlerde sucuk, kaşar, kavurma, hurma, zeytin, helva ve reçel gibi iftarlıklar da bulunabiliyor.

"Fiyat araştırması yapılmalı"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ramazan ayının yaklaşması nedeniyle yiyecek ve içecek ürünlerine yönelik talepte artış yaşandığına işaret etti.

Ramazan ayının ilk haftasında bazı işletmelerin talep artışı beklentisiyle fiyat güncellemesine gidebileceğini belirten Küçük, bu doğrultuda, vatandaşların ramazan ayının ilk döneminde taleplerini artırmamasının önemine dikkati çekti.

Küçük, iftar ve sahur alışverişi için tavsiyede bulunarak, "İhtiyaç duyulan kadar iftarlık ve sahurluk ürünlerin satın alınması birinci kural olmalı, ikinci olarak da mutlaka piyasada fiyat araştırması yapılmalı." dedi.

İftarda, restoran ve lokantalara gideceklerin de işletmelerin girişinde ve masalarda fiyat listesi olup olmadığına dikkat edilmesi konusunda hatırlatmada bulunan Küçük, fiyat listelerinde belirtilmeyen hizmet ücretlerinin ödenmemesi gerektiğini söyledi.

Küçük, bu durumun tüketici hakem heyetlerine veya Ticaret Bakanlığına şikayet edilebileceğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Fiyat etiketi bulunmadan satış yapan işletmeleri Ticaret il müdürlüklerine, Ticaret Bakanlığına, belediyelerin zabıta birimlerine şikayet edebiliriz. Maddi zarar söz konusu olursa, vatandaşlarımız tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunmalıdır. Ramazanda ihtiyacımız olan ürünleri alışverişe çıkmadan bir liste yaparak belirlemek ve ihtiyacımız kadar alışveriş yapmak, ani şekilde talebi artırarak fiyatların yükselmesine imkan vermemek açısından önem taşıyor."

"Son kullanma tarihi gibi detaylara dikkat edilmeli"

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal da ramazan alışverişlerinde satın alınan ürünlerin son kullanma tarihinin geçip geçmediğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Ramazan nedeniyle artan taleple fırsatçıların ürünlere fahiş zamlar yapabileceğine işaret eden Koçal, "Ramazanda yapılacak alışverişlerde gıda ürünlerinin etiketleri ve içerikleri kontrol edilmeli. Özellikle paketli gıdalarda TSE damgası ile Tarım ve Orman Bakanlığı onayı olmasına dikkat edilmeli. Ürün fiyatlarının farklı işletmelerle kıyaslanması da önem taşıyor." dedi.

Koçal, ürünlerde etiketin olmadığı durumlarda ayırt edici bilgileri içeren listelerin görülebilir bir yere asılması gerektiğini hatırlatarak, aldatıcı indirimlere karşı da dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Hayır amaçlı ramazan kolisi hazırlatacak kişi ve kurumlara yönelik de Koçal, şunları kaydetti:

"Ramazan kolisi hazırlatacak hayırseverler, paketler hazırlanırken eşlik etmeli, pakete konulan ürünlerin son kullanma tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi gibi detaylarını kontrol etmeli. Markasız, taklit ve tağşiş ürünler ile nerede üretildiği belli olmayan merdiven altı gıdalar koliye konulmamalı. Aksi takdirde hayır yapmaya çalışırken tüketicinin sağlığı tehlikeye atılmış olur. Ayıplı mal veya haksız fiyat artışı gibi durumlarda Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na veya tüketici hakem heyetlerine başvurabilirsiniz."