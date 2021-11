Tüketici en çok alışverişi cumartesi günleri 22.00 – 23.00 arasında yapıyor

Teknolojik gelişmeler ve pandeminin etkisi ile alışverişin fiziki mağazalardan sanal ortama kayması, temassız ve kapıda ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi, fintech şirketlerini ekonominin önemli aktörleri arasına yerleştirdi.

Türkiye’nin ilk elektronik para ve ödeme sistemleri kurucusu Param, 2021 yılının ilk 9 ayında ParamPOS ve ParamKart ile yapılan işlem adedi ve hacimlerini açıkladı.

ParamKart ile yapılan işlemler ise 2021 yılının Ocak-Eylül ayları arasında yüzde 126 büyüyerek 4 milyar TL’ye ulaşırken, işlem adedi geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 229 büyüme ile 71 milyon oldu.

2021 yılında en fazla işlem hacmine sahip sektörler perakende, hizmet, eğitim ve sigorta olurken, işlem adedinde ise perakende, hizmet, teknoloji ve seyahat olarak sıralandı.

ParamPOS’tan 2021 yılın ilk 9 ayında en çok işlem yapılan gün Cumartesi, en çok işlem yapılan saat 22:00-23:00 arası oldu.

ParamPOS’tan geçen işlemlerin %23’ü debit kart iken %76’sı kredi kartı oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde en fazla işlem hacmine sahip sektörler perakende, hizmet, eğitim ve sigorta olurken, işlem adedinde ise perakende, hizmet, teknoloji ve seyahat olarak sıralandı. Sepet ortalaması geçen yıla oranla %70 azalarak 934,80 TL’den 279 TL’ye düştü. 2021 yılının ilk 9 ayında yapılan alışverişlerde %76 kredi kartı kullanılırken %23 debit kart kullanıldı. Yine bu dönemde tüketiciler en çok cumartesi günü 22:00-23:00 saatleri arasında alışverişlerini gerçekleştirdi.

En çok işlem ‘perakende ve hizmet’ sektöründe gerçekleşti

ParamPOS ile yapılan işlem hacminde ilk sırayı geçen yıl olduğu gibi perakende sektörü alırken, geçen yıl yılın aynı döneminde ikinci sırada olan teknoloji ilk 4’e giremedi. Hizmet sektörü listede ikinci, eğitim sektörü üçüncü ve sigorta sektörü dördüncü sırada yer aldı. İşlem adetlerinde ise ilk 4 sıra değişmedi. Geçen yılın aynı dönemine göre perakende ve hizmet sektörü ilk ikiye girerken, geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında üçüncü sırada yer alan seyahat sektörü bu yıl yerini teknolojiye bıraktı.

Emin Can Yılmaz: Param ile dijital banka olmayı hedefliyoruz

Yeni dönemde bankaların mevduat toplama ve finansman sağlama gibi asli görevlerine geri döneceklerini kaydeden Param kurucusu Emin Can Yılmaz, “Bankaların elindeki tahsilat, ödeme, mikro kredilendirme gibi pek çok işi de fintech’ler üstlenecek. Dünyada bu dönüşüm başladı, Türkiye’de de hızla ilerliyor. Türkiye’nin ilk elektronik para ve ödeme sistemleri şirketi olarak dijital bir bankadan beklenen her hizmeti verebilme vizyonuyla kurulduk. ParamPOS; ParamKart, ParamKredi ve ParamOS ürünlerimiz ile bugün kurumsal ve bireysel müşterilerimize uçtan uca finansal hizmetler sunuyoruz. Hedefimiz 2024 yılına kadar bankalar dahil tüm finansal kuruluşlar sıralamasında ilk 10’a girebilmek’’ dedi.

“Ülkemizde finansal sisteme erişemeyen büyük bir kitle var”

Türkiye’nin ilk fintech şirketi olarak en önemli hedefin müşterileri beklentilerini yerine getirmenin yanı sıra, neye ihtiyacı olduklarını öngörüp onlara ayrıcalık sunmak olduğunun altını çizen Emin Can Yılmaz: ‘’İleri görüşlü, geleceği gören ve gelecekteki teknolojileri yakından takip eden bir anlayışla müşterilerimize her zaman geleceği yaşatma vizyonu ile çalışıyoruz. Bu da bizi başarıya giden yolda rakiplerimizden ayıran en önemli farkımız. Her geçen gün finansal okuryazarlık ve finansal sisteme erişim konularında çeşitli raporlar okuyoruz. Bu raporların gösterdiği bir gerçek, Türkiye’de hala finansal sisteme erişemeyen büyük bir kitlenin olduğudur. Yakında lanse edeceğimiz yeni ürünümüz ile dünyada yıllardır var olan bir uygulamayı Türkiye’ye getireceğiz ve ‘Şimdi al sonra öde’ sisteminin öncüsü olacağız. Temel amacımız finansal sisteme erişimi olmayan kitleye hak ettikleri finansal araçları ulaştırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak’’ dedi. Elektronik para ve mobil ödeme lisansının yanı sıra finansman şirketi lisansı da aldıklarını kaydeden Yılmaz, “Şu anda mikro kredi veren bir kuruluşuz’ şeklinde konuştu.

PARAM Hakkında:

Türkiye’nin ilk elektronik para ve ödeme sistemleri kurucusu Türk Elektronik Para AŞ (Param); ParamPOS, ParamKart, ParamKredi ve ParamOS ürünleriyle kurumsal (B2B) ve bireysel (B2C) müşterilerine uçtan uca finansal hizmetler sunuyor. Mastercard, Visa, TROY ve Discovery lisansına sahip ilk elektronik para şirketi olan Param, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) üyeliğine kabul edilen ilk ödeme şirketi unvanını elinde bulunduruyor.