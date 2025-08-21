Tüketici güven endeksi Ağustos'ta arttı

Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,9 artışla 84,3 oldu.

21.08.2025 10:45:490
Paylaş Tweet Paylaş
Tüketici güven endeksi Ağustos'ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda 83,5 iken bu ay yüzde 0,9 artışla 84,3 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,6 artarak 68,2'den 70'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, temmuzda 84,6 iken bu ay yüzde 0,9 azalış kaydederek 83,8'e düştü.

Geçen ay 79 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,7 düşüşle bu ay 78,4 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 102,3 iken bu ay yüzde 2,5 artışla 104,8'e çıktı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası Jackson Hole öncesi güne satıcılı başlangıç yaptı

New York borsası Jackson Hole öncesi güne satıcılı başlangıç yaptı

Hazine’den 4,1 milyar dolarlık tahvil ve kira sertifikası ihracı

Hazine’den 4,1 milyar dolarlık tahvil ve kira sertifikası ihracı

ABD-AB ticaretinde tarihi anlaşma: Hangi sektörler etkilenecek?

ABD-AB ticaretinde tarihi anlaşma: Hangi sektörler etkilenecek?

ABD işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde seyretti

ABD işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde seyretti

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Yabancı yatırımcı 8 haftadır hisse alıyor

Yabancı yatırımcı 8 haftadır hisse alıyor

Yorum Yaz