Tüketici güven endeksi şubatta geriledi!

Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 79,3 oldu.

21.02.2024 10:59:370
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Tüketici güven endeksi şubatta geriledi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "tüketici eğilim anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta, geçen aya kıyasla yüzde 1,3 azaldı. Geçen ay 80,4 olan endeks, bu ay 79,3 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, ocakta 67,2 iken şubatta yüzde 0,1 azalışla 67,1'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 79,5 iken şubatta yüzde 1,6 azalış göstererek 78,2 oldu.

Geçen ay 77,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,4 değer kaybederek bu ay 74,6 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 97,9 iken şubatta yüzde 0,3 azalarak 97,5 olarak belirlendi.

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