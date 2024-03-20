Tüketici güven endeksi yatay seyirde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,02 artarak 79,4 oldu.

20.03.2024 13:05:550
Paylaş Tweet Paylaş
Tüketici güven endeksi yatay seyirde

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta, şubata kıyasla yüzde 0,02 arttı. Geçen ay 79,3 olan endeks, bu ay 79,4 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubatta 67,1 iken martta yüzde 0,7 azalışla 66,6'ya geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 78,2 iken martta yüzde 0,9 artış göstererek 78,9 olarak tespit edildi.

Geçen ay 74,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,4 yükselişle bu ay 74,9 olarak kayıtlara geçti. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 97,5 iken martta yüzde 0,5 azalarak 97 oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yabancı uzmanların TCMB'nin faiz kararı için beklentisi ne yönde?

Yabancı uzmanların TCMB'nin faiz kararı için beklentisi ne yönde?

Hazine alacakları 28,4 milyar lira oldu

Hazine alacakları 28,4 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,2 trilyon

Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,2 trilyon

Galatasaray'dan, dijital dönüşümde IFS ile işbirliği

Galatasaray'dan, dijital dönüşümde IFS ile işbirliği

Turizm sektöründe 9 günlük bayram sevinci

Turizm sektöründe 9 günlük bayram sevinci

TVF'den 100 milyon dolarlık 'murabaha' finansmanı

TVF'den 100 milyon dolarlık 'murabaha' finansmanı

Yorum Yaz