Tüketici güveni gerilemeye devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı. Temmuz ayında 60,9 olan endeks, ağustos ayında 59,6 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 80,6 iken, Ağustos ayında yüzde 3,5 oranında azalarak 77,8 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 82,2 iken, Ağustos ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 79,5 olarak açıklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 59,5

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Temmuz ayında 61,0 iken, Ağustos ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 59,5 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Temmuz ayında 19,9 iken, Ağustos ayında yüzde 8,8 oranında artarak 21,7 oldu.